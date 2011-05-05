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Макаров Петр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1937

Дата смерти

05.05.2011

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1937

Отец: Макаров Андрей Ионович

Мать: Целищева (Гонцова) Мария Ивановна

Отец, в войну после ранения ушёл к другой, а мать вышла замуж за Целищева М. Т.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Макарова (Лах) Ольга Соломоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Лах) Ольга Соломоновна

Рождение ребёнка
19.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Лах) Ольга Соломоновна

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Лах) Ольга Соломоновна

Рождение ребёнка
07.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Лах) Ольга Соломоновна

Смерть
05.05.2011
Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

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