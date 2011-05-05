Макаров Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1937
Дата смерти05.05.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1937
Отец, в войну после ранения ушёл к другой, а мать вышла замуж за Целищева М. Т.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Макарова (Лах) Ольга Соломоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1959
Рождение ребёнка
16.11.1966
Рождение ребёнка
07.04.1971
Смерть
05.05.2011