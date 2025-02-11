Анстасия Павловна
женский, родилась 1840, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Дорогов Павел Перес. В 1851 Г Щучинск Петрович
Мать: (Возм. Дочь Старкина Тимофея Степановича) Аксинья Аксинья/ Ксения Тимофеевна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно