Анстасия Павловна 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Анстасия Павловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1840, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
(Возм. Дочь Старкина Тимофея Степановича) Аксинья Аксинья/ Ксения Тимофеевна1816 г.р.
Отец
Дорогов Павел Перес. В 1851 Г Щучинск Петрович1817 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Дорогов Павел Перес. В 1851 Г Щучинск Петрович

Мать: (Возм. Дочь Старкина Тимофея Степановича) Аксинья Аксинья/ Ксения Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

62

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.