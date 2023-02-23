Аксинья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марфа Павловна

Отец ребёнка: Дорогов ? Павел Петрович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Дорогов ? Иван Павлович

Отец ребёнка: Дорогов ? Павел Петрович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Дорогов ? Иван Павлович

Отец ребёнка: Дорогов ? Павел Петрович

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Дорогов ? Павел Петрович

Сухая Терешка, Хвалынский, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогов ? Павлович

Отец ребёнка: Дорогов ? Павел Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогов ? Павел Петрович

Смерть
Неизвестно
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