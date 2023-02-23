Аксинья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марфа Павловна
Отец ребёнка: Дорогов ? Павел Петрович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Дорогов ? Павел Петрович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Дорогов ? Павел Петрович
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Дорогов ? Павел Петрович
Сухая Терешка, Хвалынский, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогов ? Павлович
Отец ребёнка: Дорогов ? Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно