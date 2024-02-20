Аянот Евстафий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аянот Евстафий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Аянот Афанасий Николаевич

Мать: Аянот Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
05.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аянот София Филипповна

Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
17.10.1956

Сын: Аянот Николай Евстафиевич

Мать ребёнка: Аянот София Филипповна

Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аянот София Филипповна

УССР, Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Смерть
1962
УССР, Донецкая обл. с. Красная Поляна
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