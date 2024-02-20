Аянот Афанасий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАянот Афанасий Николаевич

Аянот Афанасий Николаевич

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Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1863 г.р.

Мать

1859 г.р.

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Аянот Николай Георгиевич

Мать: Пичахчи Агриппина Афанасьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1923

Сын: Аянот Евстафий Афанасьевич

Мать ребёнка: Аянот Екатерина Даниловна

Бракосочетание
До 1923

Жена: Аянот Екатерина Даниловна

Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аянот Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аянот Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аянот Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аянот Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аянот Екатерина Даниловна

Смерть
Неизвестно
Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна
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