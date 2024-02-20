Аянот (Черкас) Екатерина Даниловна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1923
Сын: Аянот Евстафий Афанасьевич
Отец ребёнка: Аянот Афанасий Николаевич
Бракосочетание
До 1923
Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна