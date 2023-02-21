Бушуев Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1939
Дата смерти13.01.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1939
Отец: Бушуев Иван Фёдорович
Мать: Александра Петровна
Рождение ребёнка
03.02.1966
Дочь: Бушуева Алла Геннадьевна
Мать ребёнка: Репка Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
09.03.1970
Мать ребёнка: Репка Ирина Николаевна
г. Донецк
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Репка Ирина Николаевна
Смерть
13.01.1993