Бушуев Олег Геннадьевич
Место рожденияг. Донецк
Дата рождения09.03.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1970
Отец: Бушуев Геннадий Иванович
Мать: Репка Ирина Николаевна
г. Донецк
Рождение ребёнка
13.08.1998
Мать ребёнка: Редкокаша Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
24.03.2009
Дочь: Бушуева Александра Олеговна
Мать ребёнка: Кузнецова Елена Александровна
Рождение ребёнка
20.04.2018
Мать ребёнка: Кузнецова Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Редкокаша Ирина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно