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Бушуев Олег Геннадьевич

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Место рождения

г. Донецк

Дата рождения

09.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1970

Отец: Бушуев Геннадий Иванович

Мать: Репка Ирина Николаевна

г. Донецк
Рождение ребёнка
13.08.1998

Сын: Бушуев Артём Олегович

Мать ребёнка: Редкокаша Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
24.03.2009

Дочь: Бушуева Александра Олеговна

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Александровна

Рождение ребёнка
20.04.2018

Сын: Бушуев Андрей Олегович

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Редкокаша Ирина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Елена Александровна

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