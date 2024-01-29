Пивви (Балахина) Алевтина (Валентина) Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивви (Балахина) Алевтина (Валентина) Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Балахин Фома Иванович

Мать: Балахина Афанасия Ивановна

Бракосочетание
14.11.1918

Муж: Пивви Иван Викторович

д. Примежовка. Род занятий - хлебопашество.
Рождение ребёнка
20.08.1919

Сын: Пивви Алексей Иванович

Отец ребёнка: Пивви Иван Викторович

Примежовка
Рождение ребёнка
11.01.1921

Дочь: Пиви Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Пивви Иван Викторович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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