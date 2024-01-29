Пивви (Балахина) Алевтина (Валентина) Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Балахин Фома Иванович
Бракосочетание
14.11.1918
д. Примежовка. Род занятий - хлебопашество.
Рождение ребёнка
20.08.1919
Отец ребёнка: Пивви Иван Викторович
Примежовка
Рождение ребёнка
11.01.1921
Дочь: Пиви Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Пивви Иван Викторович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно