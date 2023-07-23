Щукина Ольга Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина Ольга Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1936

Сын: Щукин Иван Егорович

Отец ребёнка: Щукин Егор Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Полина Георгиевна

Отец ребёнка: Щукин Егор Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щукина Мария Егоровна

Отец ребёнка: Щукин Егор Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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