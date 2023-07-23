Щукина Ольга Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.09.1936
Сын: Щукин Иван Егорович
Отец ребёнка: Щукин Егор Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Полина Георгиевна
Отец ребёнка: Щукин Егор Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щукина Мария Егоровна
Отец ребёнка: Щукин Егор Митрофанович
Смерть
Неизвестно