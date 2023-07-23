Щукин Егор Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукин Егор Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щукин Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1936

Сын: Щукин Иван Егорович

Мать ребёнка: Щукина Ольга Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Полина Георгиевна

Мать ребёнка: Щукина Ольга Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щукина Мария Егоровна

Мать ребёнка: Щукина Ольга Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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