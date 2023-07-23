Щукин Егор Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щукин Митрофан
Рождение ребёнка
03.09.1936
Сын: Щукин Иван Егорович
Мать ребёнка: Щукина Ольга Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Полина Георгиевна
Мать ребёнка: Щукина Ольга Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щукина Мария Егоровна
Мать ребёнка: Щукина Ольга Леонтьевна
Смерть
Неизвестно