Васса Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Тимофеева

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.11.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1861

Муж: Тимофей Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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