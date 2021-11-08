Пруцкова (Черезова) Маргарита Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.11.2021
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пруцков Александр
Рождение ребёнка
14.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пруцков Александр
Рождение ребёнка
17.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пруцков Александр
Смерть
08.11.2021
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл