Пруцкова (Черезова) Маргарита Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пруцкова (Черезова) Маргарита Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.11.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черезов Еремей

Мать: Черезова (Парандеева) Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пруцков Александр

Рождение ребёнка
14.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пруцков Александр

Рождение ребёнка
17.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пруцков Александр

Смерть
08.11.2021
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

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