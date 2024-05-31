Пруцков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пруцкова (Черезова) Маргарита Еремеевна
Рождение ребёнка
17.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пруцкова (Черезова) Маргарита Еремеевна
Смерть
Неизвестно