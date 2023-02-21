Мичкова Анна Меркурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Мичков Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
21.03.1863
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Мичков Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно