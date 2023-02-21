Мичкова Анна Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова Анна Меркурьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Мичков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Мичков Андрей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.03.1863

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Мичков Андрей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичков Андрей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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