Мичков Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Мичков Андрей Михайлович
Мать: Мичкова Анна Меркурьевна
Бракосочетание
29.01.1879
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник по женихе: | Михаил Иванов Манохин
Смерть
Неизвестно