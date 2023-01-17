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Мичков Иван Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Мичков Андрей Михайлович

Мать: Мичкова Анна Меркурьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.01.1879

Жена: Мичкова Агриппина Григорьевна

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник по женихе: | Михаил Иванов Манохин
Смерть
Неизвестно
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