Kogan (כהן) Ester
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Kogan (כהן) Avram Moyshe
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Kogan (כהן) Avram Moyshe
Romania
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Кишинёв, Муниципий Кишинёв