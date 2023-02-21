Kogan (כהן) Ester — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kogan (כהן) Ester

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Kogan (כהן) Fishel Leib

Отец ребёнка: Kogan (כהן) Avram Moyshe

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Kogan (כהן) Khaim Smuel

Отец ребёнка: Kogan (כהן) Avram Moyshe

Romania
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kogan (כהן) Avram Moyshe

Смерть
Неизвестно
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
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