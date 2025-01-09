(Белолипецкая) Анна Кондратьевна
женский, родилась 03.02.1834 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла Неизвестно
МатьБелолипецкая Анастасия ЕмельяновнаОколо 1807 г.р.
ОтецБелолипецкий Кондратий МарковичОколо 1805 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1834 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
04.02.1834 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно