(Белолипецкая) Анна Кондратьевна 03.02.1834 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Белолипецкая) Анна Кондратьевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 03.02.1834 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла Неизвестно

Мать
Белолипецкая Анастасия ЕмельяновнаОколо 1807 г.р.
Отец
Белолипецкий Кондратий МарковичОколо 1805 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1834 ст.

Отец: Белолипецкий Кондратий Маркович

Мать: Белолипецкая Анастасия Емельяновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
04.02.1834 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.