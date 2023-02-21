Борткова (Сафонова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борткова (Сафонова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1922

Дочь: Сафонова Евгения Мариановна

Отец ребёнка: не указан

Александровский р-н, хутор Ахтивка
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бортков Илья Петрович

Отец ребёнка: Бортков Петр Софронович

Рождение ребёнка
12.08.1949

Сын: Бартков Олег Петрович

Отец ребёнка: Бортков Петр Софронович

Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
1980
Ялта, Ялта, Республика Крым
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