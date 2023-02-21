Борткова (Сафонова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1922
Дочь: Сафонова Евгения Мариановна
Отец ребёнка: не указан
Александровский р-н, хутор Ахтивка
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Бортков Петр Софронович
Рождение ребёнка
12.08.1949
Отец ребёнка: Бортков Петр Софронович
Смерть
1980