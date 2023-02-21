Сафонова Евгения (Ивга) Мариановна
Место рожденияАлександровский р-н, хутор Ахтивка
Дата рождения22.02.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1922
Отец: не указан
Александровский р-н, хутор Ахтивка
Бракосочетание
1954
Муж: не указан
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
08.12.1955
Сын: Анушкин Павел Александрович
Отец ребёнка: Анушкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анушкина Надежда Александровна
Отец ребёнка: Анушкин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно