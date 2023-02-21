Сафонова Евгения (Ивга) Мариановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова Евгения (Ивга) Мариановна

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Место рождения

Александровский р-н, хутор Ахтивка

Дата рождения

22.02.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1922

Отец: не указан

Мать: Борткова Мария Дмитриевна

Александровский р-н, хутор Ахтивка
Бракосочетание
1954

Муж: не указан

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
08.12.1955

Сын: Анушкин Павел Александрович

Отец ребёнка: Анушкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анушкина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Анушкин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анушкин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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