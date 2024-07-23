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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Чуваш Тихон Артемьев
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1779
Сын: Чуваш Онисим Тихонов
Отец ребёнка: Чуваш Тихон Артемьев
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Матрёна Тихоновна
Отец ребёнка: Чуваш Тихон Артемьев
с. Большая Таяба