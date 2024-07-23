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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Чуваш Никита Тихонович

Отец ребёнка: Чуваш Тихон Артемьев

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1779

Сын: Чуваш Онисим Тихонов

Отец ребёнка: Чуваш Тихон Артемьев

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Матрёна Тихоновна

Отец ребёнка: Чуваш Тихон Артемьев

с. Большая Таяба

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