Чуваш Тихон Артемьев
Место рожденияс. Большая Таяба
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: Чуваш Артемий
Мать: не указана
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: ?
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1779
Сын: Чуваш Онисим Тихонов
Мать ребёнка: ?
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Матрёна Тихоновна
Мать ребёнка: ?
с. Большая Таяба
Смерть
Неизвестно