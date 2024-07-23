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Чуваш Тихон Артемьев

Место рождения

с. Большая Таяба

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: Чуваш Артемий

Мать: не указана

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1778

Сын: Чуваш Никита Тихонович

Мать ребёнка: ?

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1779

Сын: Чуваш Онисим Тихонов

Мать ребёнка: ?

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Матрёна Тихоновна

Мать ребёнка: ?

с. Большая Таяба
Смерть
Неизвестно

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