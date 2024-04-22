Сергеева Анна Герасимова
Место рождения
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Сергеев Дементий Ювинальев
Отец ребёнка: Сергеев Ювиналий Игнатов
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Сергеева Авдотья Ювинальева
Отец ребёнка: Сергеев Ювиналий Игнатов
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Сергеева Васса Ювинальева
Отец ребёнка: Сергеев Ювиналий Игнатов
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Сергеева Василиса Ювинальева
Отец ребёнка: Сергеев Ювиналий Игнатов
Рождение ребёнка
1828 ст.
Отец ребёнка: Сергеев Ювиналий Игнатов
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно