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Сергеева Анна Герасимова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Сергеев Дементий Ювинальев

Отец ребёнка: Сергеев Ювиналий Игнатов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Сергеева Авдотья Ювинальева

Отец ребёнка: Сергеев Ювиналий Игнатов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Сергеева Васса Ювинальева

Отец ребёнка: Сергеев Ювиналий Игнатов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Сергеева Василиса Ювинальева

Отец ребёнка: Сергеев Ювиналий Игнатов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Сергеев Кирилл Ювинальев

Отец ребёнка: Сергеев Ювиналий Игнатов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Ювиналий Игнатов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
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