Табалина (Титоренко) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табалина (Титоренко) Мария Васильевна

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Место рождения

Трудо-Пономаревка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

27.04.1922

Дата смерти

01.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1922

Отец: Титоренко Василий

Мать: Титоренко Авдотья

Трудо-Пономаревка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.02.1941

Дочь: Заворотная Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Табалин Иван Иосифович

Рождение ребёнка
01.01.1957

Дочь: Тюряева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Табалин Иван Иосифович

Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Табалин Иван Иосифович

Смерть
01.01.1992
Староротовка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
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