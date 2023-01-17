Табалина (Титоренко) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.04.1922
Дата смерти01.01.1992
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1922
Отец: Титоренко Василий
Мать: Титоренко Авдотья
Рождение ребёнка
14.02.1941
Дочь: Заворотная Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Табалин Иван Иосифович
Рождение ребёнка
01.01.1957
Дочь: Тюряева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Табалин Иван Иосифович
Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1992
Староротовка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область