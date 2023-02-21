Заворотная (Табалина) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1941
Отец: Табалин Иван Иосифович
Рождение ребёнка
14.10.1963
Сын: Заворотный Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Заворотный Василий Иванович
Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.12.1974
Сын: Заворотный Роман Васильевич
Отец ребёнка: Заворотный Василий Иванович
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно