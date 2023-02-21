Заворотная (Табалина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заворотная (Табалина) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1941

Пол

Женский

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1941

Отец: Табалин Иван Иосифович

Мать: Табалина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
14.10.1963

Сын: Заворотный Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Заворотный Василий Иванович

Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.12.1974

Сын: Заворотный Роман Васильевич

Отец ребёнка: Заворотный Василий Иванович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заворотный Василий Иванович

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