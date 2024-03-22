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Хачинъ Андрей

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Хачинъ Василий

Мать: Хачина Мавра

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1875

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Хачина Евдокия Николаева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1876

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Хачина Евдокия Николаева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Хачинъ Василій

Мать ребёнка: Хачина Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
29.03.1883

Дочь: Хачина Марія

Мать ребёнка: Хачина Евдокия Николаева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Сын: Хачинъ Стефанъ

Мать ребёнка: Хачина Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
10.10.1892

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Хачина Евдокия Николаева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хачина Евдокия Николаева

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