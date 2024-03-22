Хачинъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Хачинъ Василий
Мать: Хачина Мавра
Рождение ребёнка
23.01.1875
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Хачина Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
17.09.1876
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Хачина Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1880
Сын: Хачинъ Василій
Мать ребёнка: Хачина Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
29.03.1883
Дочь: Хачина Марія
Мать ребёнка: Хачина Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1890
Сын: Хачинъ Стефанъ
Мать ребёнка: Хачина Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
10.10.1892
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Хачина Евдокия Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хачина Евдокия Николаева