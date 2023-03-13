Хачина Евдокия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачина Евдокия Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1875

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Хачинъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1876

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Хачинъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Хачинъ Василій

Отец ребёнка: Хачинъ Андрей

Рождение ребёнка
29.03.1883

Дочь: Хачина Марія

Отец ребёнка: Хачинъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Сын: Хачинъ Стефанъ

Отец ребёнка: Хачинъ Андрей

Рождение ребёнка
10.10.1892

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Хачинъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хачинъ Андрей

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