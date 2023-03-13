Хачина Евдокия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1875
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Хачинъ Андрей
Рождение ребёнка
17.09.1876
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Хачинъ Андрей
Рождение ребёнка
1880
Сын: Хачинъ Василій
Отец ребёнка: Хачинъ Андрей
Рождение ребёнка
29.03.1883
Дочь: Хачина Марія
Отец ребёнка: Хачинъ Андрей
Рождение ребёнка
1890
Сын: Хачинъ Стефанъ
Отец ребёнка: Хачинъ Андрей
Рождение ребёнка
10.10.1892
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Хачинъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хачинъ Андрей