Исленьев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1716
Дата смерти1740
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Бракосочетание
Около 1739
Рождение ребёнка
28.05.1739
Дочь: Чернышёва (Исленьева) Анна Александровна
Мать ребёнка: Строганова (Загряжская) Мария Артемьевна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Исленьева Софья Александровна
Мать ребёнка: Строганова (Загряжская) Мария Артемьевна
Смерть
1740