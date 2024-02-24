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Исленьев Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Исленьев Василий Данилович

Мать: Исленьева (Толстая) Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Около 1739

Жена: Строганова (Загряжская) Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
28.05.1739

Дочь: Чернышёва (Исленьева) Анна Александровна

Мать ребёнка: Строганова (Загряжская) Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Исленьева Софья Александровна

Мать ребёнка: Строганова (Загряжская) Мария Артемьевна

Смерть
1740

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