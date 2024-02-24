Строганова (Загряжская) Мария Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строганова (Загряжская) Мария Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1722

Дата смерти

08.04.1788

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1739

Дочь: Чернышёва Анна Александровна

Отец ребёнка: Исленьев Александр Васильевич

Бракосочетание
Около 1739

Муж: Исленьев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Исленьева Софья Александровна

Отец ребёнка: Исленьев Александр Васильевич

Смерть
08.04.1788
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