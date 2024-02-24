Строганова (Загряжская) Мария Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1722
Дата смерти08.04.1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.1739
Дочь: Чернышёва Анна Александровна
Отец ребёнка: Исленьев Александр Васильевич
Бракосочетание
Около 1739
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Исленьева Софья Александровна
Отец ребёнка: Исленьев Александр Васильевич
Смерть
08.04.1788