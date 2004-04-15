Рауф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рауф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1949

Дата смерти

15.04.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1949

Отец: Абдулла

Мать: Магира

Смерть
15.04.2004
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