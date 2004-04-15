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Рауф
Рауф
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.01.1949
Дата смерти
15.04.2004
Пол
Мужской
Отец
Абдулла
Мать
(Гайфуллина) Магира
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
VR
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1949
Отец:
Абдулла
Мать:
Магира
Смерть
15.04.2004
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