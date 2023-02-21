Кругликова (Леонтович) Екатерина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1890
Сын: Кругликов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Кругликов Семён Николаевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кругликова Вера Семёновна
Отец ребёнка: Кругликов Семён Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно