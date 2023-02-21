Кругликова (Леонтович) Екатерина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кругликова (Леонтович) Екатерина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1890

Сын: Кругликов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Кругликов Семён Николаевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Кругликова Вера Семёновна

Отец ребёнка: Кругликов Семён Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кругликов Семён Николаевич

Смерть
Неизвестно
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