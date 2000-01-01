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Кругликова Вера Семёновна
Кругликова Вера Семёновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1891
Дата смерти
1976
Пол
Женский
Отец
Кругликов Семён Николаевич
1851 г.р.
Мать
Кругликова (Леонтович) Екатерина Георгиевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец:
Кругликов Семён Николаевич
Мать:
Кругликова Екатерина Георгиевна
Смерть
1976
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