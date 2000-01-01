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Кругликова Вера Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Кругликов Семён Николаевич

Мать: Кругликова Екатерина Георгиевна

Смерть
1976
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