Козина Жукова Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина Жукова Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козина Хамина Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Козин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1959

Дочь: Ведяшева Галина Викторовна

Отец ребёнка: Козин Виктор Иванович

Смерть
Неизвестно

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