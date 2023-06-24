Козин Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козина Хамина Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Козина Жукова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1959
Дочь: Ведяшева Галина Викторовна
Мать ребёнка: Козина Жукова Тамара Ивановна
Смерть
Неизвестно