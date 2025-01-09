Черешнев Николай Николаевич 04.12.1829 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Черешнев Николай Николаевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 04.12.1829 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1851

Отец
Черешнев Николай Терентьевич06.12.1801 ст. г.р.
Мать
Черешнева Анна ИвановнаОколо 1799 г.р.
Супруги
Черешнева (Краснова) Авдотья Ивановна07.03.1829 ст. г.р.
Черешнева (Кажухова) Мария Ивановна21.01.1833 ст. г.р.
Дети
(Черешнева) Анна Николаевна05.12.1848 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1829 ст.

Отец: Черешнев Николай Терентьевич

Мать: Черешнева Анна Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
05.12.1829 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
11.01.1848 ст.

Жена: Черешнева (Краснова) Авдотья Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
05.12.1848 ст.

Дочь: (Черешнева) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Черешнева (Краснова) Авдотья Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
10.11.1850 ст.

Жена: Черешнева (Кажухова) Мария Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Военная служба
С 1851

Смерть
После 1851

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