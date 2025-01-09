Черешнев Николай Николаевич
мужской, родился 04.12.1829 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1851
ОтецЧерешнев Николай Терентьевич06.12.1801 ст. г.р.
МатьЧерешнева Анна ИвановнаОколо 1799 г.р.
Супруги
Черешнева (Краснова) Авдотья Ивановна07.03.1829 ст. г.р.
Черешнева (Кажухова) Мария Ивановна21.01.1833 ст. г.р.
Дети
(Черешнева) Анна Николаевна05.12.1848 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1829 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
05.12.1829 ст.
Бракосочетание
11.01.1848 ст.
Рождение ребёнка
05.12.1848 ст.
Дочь: (Черешнева) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Черешнева (Краснова) Авдотья Ивановна
Бракосочетание
10.11.1850 ст.
Военная служба
С 1851
Смерть
После 1851