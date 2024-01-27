Герус Иван Игнатович
Место рожденияСтавропольский край, Андроповский р-н, Полтавское
Дата рождения1906
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Герус Иван Иванович
Мать ребёнка: Герус Пелагея (Полина) Архиповна
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герус Пелагея (Полина) Архиповна
Смерть
?.03.1943
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ