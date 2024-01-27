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Герус Иван Игнатович

Место рождения

Ставропольский край, Андроповский р-н, Полтавское

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Ставропольский край, Андроповский р-н, Полтавское
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Герус Иван Иванович

Мать ребёнка: Герус Пелагея (Полина) Архиповна

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герус Пелагея (Полина) Архиповна

Смерть
?.03.1943
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
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