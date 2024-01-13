Цвирко Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цвирко Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1911

Дочь: Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Цвирко Владимир Гаврилович

д. Зелёная Дуброва, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1914

Сын: Цвирко Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Цвирко Владимир Гаврилович

д. Зелёная Дуброва, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цвирко Владимир Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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