Цвирко Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1911
Дочь: Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Цвирко Владимир Гаврилович
д. Зелёная Дуброва, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1914
Сын: Цвирко Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Цвирко Владимир Гаврилович
д. Зелёная Дуброва, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно