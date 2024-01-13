Цвирко Владимир Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
10.11.1911
Дочь: Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Цвирко Мария Степановна
д. Зелёная Дуброва, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1914
Сын: Цвирко Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Цвирко Мария Степановна
д. Зелёная Дуброва, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цвирко Мария Степановна
Смерть
Неизвестно