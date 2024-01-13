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Цвирко Владимир Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Цвирко Гавриил Фелицианович

Мать: Цвирко Валерия Казимировна

Рождение ребёнка
10.11.1911

Дочь: Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Цвирко Мария Степановна

д. Зелёная Дуброва, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1914

Сын: Цвирко Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Цвирко Мария Степановна

д. Зелёная Дуброва, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цвирко Ксения Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цвирко Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
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