Геранов Алесандр Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геранов Алесандр Станиславовна

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Место рождения

Армавир, город Армавир, Краснодарский край

Дата рождения

02.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1958

Отец: Геранов Станислав Петрович

Мать: Геранова Надежда Григорьевна

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
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