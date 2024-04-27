Меснянкина Марья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеснянкина Марья Алексеевна

Меснянкина Марья Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: неизвестно

Мать: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меснянкина Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Меснянкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Меснянкин Иннокентий Григорьевич

Отец ребёнка: Меснянкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1918

Дочь: Меснянкина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Меснянкин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.