Меснянкина Марья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: неизвестно
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меснянкина Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Меснянкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Меснянкин Иннокентий Григорьевич
Отец ребёнка: Меснянкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1918
Дочь: Меснянкина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Меснянкин Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно