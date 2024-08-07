Жгун Корней Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жгун Тимофей Ануфриевич
Мать: Жгун Маланья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жгун Ирина Самуйловна
Рождение ребёнка
17.06.1894
Мать ребёнка: Жгун Ирина Самуйловна
Рождение ребёнка
20.09.1896 ст.
Дочь: Жгун Софья Корнеевна
Мать ребёнка: Жгун Ирина Самуйловна
Рождение ребёнка
20.03.1901 ст.
Сын: Жгун Яков Корнеевич
Мать ребёнка: Жгун Ирина Самуйловна
Рождение ребёнка
03.04.1904 ст.
Дочь: Жгун Александра Корнеевна
Мать ребёнка: Жгун Ирина Самуйловна
Рождение ребёнка
03.04.1904 ст.
Дочь: Жгун Агафья Корнеевна
Мать ребёнка: Жгун Ирина Самуйловна
Смерть
Неизвестно