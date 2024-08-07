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Жгун Корней Тимофеевич

Место рождения

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жгун Тимофей Ануфриевич

Мать: Жгун Маланья Гавриловна

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жгун Ирина Самуйловна

Рождение ребёнка
17.06.1894

Сын: Жгун Александр Корнеевич

Мать ребёнка: Жгун Ирина Самуйловна

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.09.1896 ст.

Дочь: Жгун Софья Корнеевна

Мать ребёнка: Жгун Ирина Самуйловна

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.03.1901 ст.

Сын: Жгун Яков Корнеевич

Мать ребёнка: Жгун Ирина Самуйловна

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.04.1904 ст.

Дочь: Жгун Александра Корнеевна

Мать ребёнка: Жгун Ирина Самуйловна

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.04.1904 ст.

Дочь: Жгун Агафья Корнеевна

Мать ребёнка: Жгун Ирина Самуйловна

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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