Жгун Ирина Самуйловна
Место рожденияПодбелица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1894
Отец ребёнка: Жгун Корней Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.09.1896 ст.
Дочь: Жгун Софья Корнеевна
Отец ребёнка: Жгун Корней Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.03.1901 ст.
Сын: Жгун Яков Корнеевич
Отец ребёнка: Жгун Корней Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.04.1904 ст.
Дочь: Жгун Александра Корнеевна
Отец ребёнка: Жгун Корней Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.04.1904 ст.
Дочь: Жгун Агафья Корнеевна
Отец ребёнка: Жгун Корней Тимофеевич
Смерть
Неизвестно