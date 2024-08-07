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Жгун Ирина Самуйловна

Место рождения

Подбелица, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Корней Тимофеевич

Рождение ребёнка
17.06.1894

Сын: Жгун Александр Корнеевич

Отец ребёнка: Жгун Корней Тимофеевич

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.09.1896 ст.

Дочь: Жгун Софья Корнеевна

Отец ребёнка: Жгун Корней Тимофеевич

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.03.1901 ст.

Сын: Жгун Яков Корнеевич

Отец ребёнка: Жгун Корней Тимофеевич

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.04.1904 ст.

Дочь: Жгун Александра Корнеевна

Отец ребёнка: Жгун Корней Тимофеевич

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.04.1904 ст.

Дочь: Жгун Агафья Корнеевна

Отец ребёнка: Жгун Корней Тимофеевич

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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