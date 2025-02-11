Анна Лазарева 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Лазарева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1828

умерла Неизвестно

Дети
Тихон Тарасов1844 г.р.
Лукерья Тарасова1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1844

Сын: Тихон Тарасов

Отец ребёнка: не указан

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лукерья Тарасова

Отец ребёнка: не указан

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Нефёд Тарасов

Отец ребёнка: не указан

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Д5

Смерть
Неизвестно

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