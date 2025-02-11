Анна Лазарева
женский, родилась 1828
умерла Неизвестно
Дети
Тихон Тарасов1844 г.р.
Лукерья Тарасова1850 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1844
Сын: Тихон Тарасов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лукерья Тарасова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1854
Сын: Нефёд Тарасов
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно