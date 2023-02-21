Кондрашова Х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Х

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1755

Муж: Кондрашов Моисей Иванович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Кондрашов Василий Моисеевич

Отец ребёнка: Кондрашов Моисей Иванович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кондрашов Михаил Моисеевич

Отец ребёнка: Кондрашов Моисей Иванович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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