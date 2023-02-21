Кондрашова Х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1755
Рождение ребёнка
1758
Сын: Кондрашов Василий Моисеевич
Отец ребёнка: Кондрашов Моисей Иванович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кондрашов Михаил Моисеевич
Отец ребёнка: Кондрашов Моисей Иванович
Смерть
Неизвестно