Стефан Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1737 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1693 и 1704 г.р.

Дети

Около 1724 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Калистратова

Рождение ребёнка
Около 1724 ст.

Дочь: Наталья Стефанова

Мать ребёнка: Ксения Калистратова

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Смерть
До 1737 ст.

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