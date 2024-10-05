Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1737 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Калистратова
Рождение ребёнка
Около 1724 ст.
Дочь: Наталья Стефанова
Мать ребёнка: Ксения Калистратова
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Смерть
До 1737 ст.