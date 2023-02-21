Ткаченко Елизавета Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткаченко Пётр
Отец ребёнка: Семилетко Пётр Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермольчук Раиса Петровна
Отец ребёнка: Семилетко Пётр Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Ольга
Отец ребёнка: Семилетко Пётр Акимович