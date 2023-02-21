Ткаченко Елизавета Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Елизавета Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Пётр

Отец ребёнка: Семилетко Пётр Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермольчук Раиса Петровна

Отец ребёнка: Семилетко Пётр Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Ольга

Отец ребёнка: Семилетко Пётр Акимович

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