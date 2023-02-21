Семилетко Пётр Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семилетко Пётр Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Пётр

Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермольчук Раиса Петровна

Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Ольга

Мать ребёнка: Ткаченко Елизавета Семёновна

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