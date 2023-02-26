Гусарова Ульяния Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусарова Ульяния Максимова

Гусарова Ульяния Максимова

avatar

Место рождения

д.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1900

Муж: Гусаров - Солдатов Максим Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1901

Дочь: Ульяния Максимова

Отец ребёнка: Гусаров - Солдатов Максим Данилов

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close