Гусарова Ульяния Максимова
Место рожденияд.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1901
Дочь: Ульяния Максимова
Отец ребёнка: Гусаров - Солдатов Максим Данилов
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно