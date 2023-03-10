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Сбалмошнов Николай Петрович

Место рождения

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
(п.Требушинский, станица Рубеженская, Требухи). Он же с.Красноармейск
Бракосочетание
25.01.1902

Жена: Сбалмошнов (Бочкарёв) Степанида Климентьевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Смерть
Неизвестно

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