Сбалмошнов Николай Петрович
Место рожденияЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
(п.Требушинский, станица Рубеженская, Требухи). Он же с.Красноармейск
Бракосочетание
25.01.1902
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Смерть
Неизвестно