Сбалмошнов (Бочкарёв) Степанида Климентьевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Бочкарёв Климентий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
25.01.1902
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Смерть
Неизвестно